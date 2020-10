Biden pensa all’unità nazionale e comincia ad arruolare repubblicani anti Trump

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 22 ottobre 2020)e il terremoto possibile «In Muskegon, Michigan, la folla…ha gridato “four more years!” (Altri quattro anni da presidente, ndr). Non era abbastanza per: «Li mandate ai pazzi se dite “12 more years”. Cosi poi dicono “è un fascista”». Questa la cronaca, da Slate, di uno degli ultimi comizi presidenziali. La folla ha invocato altri dodici anni, il presidente era contento ma dai video si vede che è stanco, e demoralizzato. Quando ha ballato, ha commentato una brutta persona su Twitter, «sembrava un comico da bar a fine serata dopo che ha fatto solo tre dollari di mance». Tutto questo perché ora, di nuovo, si parla di Blue Wave, di onda blu democratico, e pure di Blue Tsunami, con vittorie in Georgia e Arizona e seggi senatoriali in Kansas e Alaska ...