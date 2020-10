Bergamo, attenzione alla nuova truffa «Sua figlia ha il Covid, servono soldi» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna la paura del Covid e i truffatori ne approfittano immediatamente. Ecco che cosa è successo a un’anziana mercoledì 21 ottobre a Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna la paura dele itori ne approfittano immediatamente. Ecco che cosa è successo a un’anziana mercoledì 21 ottobre a

Torna la paura del Covid e i truffatori ne approfittano immediatamente. Ecco che cosa è successo a un’anziana mercoledì 21 ottobre a Bergamo. Una lettrice ci segnala che mercoledì all’ora di pranzo ...

