Benevento, perde il controllo dell'auto e abbatte un palo della luce

Tempo di lettura: < 1 minuto

Benevento – Incidente senza gravi conseguenze nella notte di ieri in via Aldo Moro nella zona alta della città. Per cause in corso d'accertamento, poco dopo la mezzanotte, il conducente di una Jeep che stava proseguendo in direzione Pacevecchia ha perso il controllo del mezzo e ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione. L'impatto ha portato solo gravi conseguenze all'autovettura. Sul posto i Carabinieri per effettuare i rilievi.

