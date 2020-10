Bella Thorne e Benjamin Mascolo star del film Time Is Up

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La coppia composta dasarà protagonista delIs Up, diretto da Elisa Amoruso.bsaranno i protagonisti delIs Up, il nuovodiretto da Elisa Amoruso che sarà inoltre impegnata come co-sceneggiatrice. Le due giovanifanno coppia anche nella vita reale e reciteranno nel ruolo di due studenti del liceo.Is Up sarà scritto da Elisa Amoruso, Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini. La storia seguirà quello che accade ai due teenager Vivien, ruolo affidato a, e Roy, parte ...

Movieplayer.it

