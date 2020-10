Beautiful anticipazioni USA: THOMAS choc, ha un manichino a forma di HOPE (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Brooke Forrester avrà motivi per festeggiare… ma anche nuove cause di turbamento! La sua riconciliazione con Ridge si è conclusa con un lieto fine che verrà coronato con una revoca del loro divorzio, tanto che la coppia condividerà queste buone notizie con Eric (il loro primo supporter). Tuttavia, proprio i motivi che hanno causato l’allontanamento tra marito e moglie potrebbero presto ripresentarsi…Leggi anche: anticipazioni Uomini e donne: Sophie elimina un corteggiatore, Davide chi vedrà?Vi abbiamo già riportato come sia tornato il sereno dopo tanto tempo tra HOPE Spencer e THOMAS Forrester, con quest’ultimo impegnato a recuperare il terreno perso come padre di Douglas (a cui si è riavvicinato). ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nelle prossime puntate americane di, Brooke Forrester avrà motivi per festeggiare… ma anche nuove cause di turbamento! La sua riconciliazione con Ridge si è conclusa con un lieto fine che verrà coronato con una revoca del loro divorzio, tanto che la coppia condividerà queste buone notizie con Eric (il loro primo supporter). Tuttavia, proprio i motivi che hanno causato l’allontanamento tra marito e moglie potrebbero presto ripresentarsi…Leggi anche:Uomini e donne: Sophie elimina un corteggiatore, Davide chi vedrà?Vi abbiamo già riportato come sia tornato il sereno dopo tanto tempo traSpencer eForrester, con quest’ultimo impegnato a recuperare il terreno perso come padre di Douglas (a cui si è riavvicinato). ...

