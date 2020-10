Bayern | Neuer raggiunge i 200 clean sheet | solo in tre meglio di lui

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Contro l’Atletico Madrid, Manuelha raggiunto un importante traguardo Manuelqualche tempo fa, era dato per finito. Il portiere tedesco è però risalito in sella tornando ad essere uno dei pilastri delMonaco. E ieri, nella partita di Champions League contro l’Atletico Madrid, ha raggiunto un traguardo importante. Il numero 1 dei bavaresi, mantenendo la porta inviolata contro Suarez e compagni, è arrivato a quota 200in carriera.di lui solamente Oliver Khan, Gianluigi Buffon e Iker Casillas. 🐐 @Manuelpic.twitter.com/hQXFq3Rt2y — FCMünchen (@FC) October 21, 2020 Leggi su ...

Manuel Neuer, solo qualche tempo fa, era dato per finito. Il portiere tedesco è però risalito in sella tornando ad essere uno dei pilastri del Bayern Monaco. E ieri, nella partita di Champions League ...