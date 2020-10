Bayern Monaco, Muller all’arbitro: “Giochiamo con i più grandi bulli del mondo e ammonici me?” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Simpatico siparietto ieri sera, all’Alleanz Arena durante il match tra Bayern Monaco e l’Atletico Madrid. Siparietto che, grazie al silenzio dello stadio, è stato possibile percepire. Come riporta la Bild, al 21′ del primo tempo, l’arbitro Oliver ha ammonito Thomas Muller del Bayern Monaco. Il tedesco, avvicinandosi al direttore di gara, ha esclamato: “Non può essere vero, che stai facendo? Stiamo giocando contro l’Atletico Madrid, i più grandi bulli del mondo e tu ammonisci me per un fallo del genere?“. Il dialogo è poi continuato anche a fine primo tempo, strappando il sorriso di chi ha capito le parole del tedesco. Foto: Twitter ufficiale Bayern ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Simpatico siparietto ieri sera, all’Alleanz Arena durante il match trae l’Atletico Madrid. Siparietto che, grazie al silenzio dello stadio, è stato possibile percepire. Come riporta la Bild, al 21′ del primo tempo, l’arbitro Oliver ha ammonito Thomasdel. Il tedesco, avvicinandosi al direttore di gara, ha esclamato: “Non può essere vero, che stai facendo? Stiamo giocando contro l’Atletico Madrid, i piùdele tu ammonisci me per un fallo del genere?“. Il dialogo è poi continuato anche a fine primo tempo, strappando il sorriso di chi ha capito le parole del tedesco. Foto: Twitter ufficiale...

