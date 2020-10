Basta mezzo Az Alkmaar per battere il Napoli titolare 0-1

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Quando una squadra olandese gioca all’italiana, la squadra italiana è una squadra battuta. In attesa di conoscere il responso più atteso della partita di Europa League, quello epidemiologico, gli olandesi dell’Az– arrivati adecimati dal Covid-19 – cominciano col vincere sul campo. Sorprendentemente passano al San Paolo (1-0) al termine di una partita che gli azzurri non hanno nemmeno sottovalutato. Di certo non lo ha fatto Gattuso che ha fatto giocare fin troppi titolari. L’allenatore calabrese ha confermato otto uomini che hanno asfaltato l’Atalanta. Nove, perché un avvicendamento è avvenuto in porta con Meret al posto di Ospina. Per il resto, sono rimasti in panchina Manolas e Bakayoko. Rimpiazzati da Maksimovic e Lobotka (Demme è sparito). Politano non ha ripetuto ...