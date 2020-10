Basket | rinviato l’inizio del campionato di serie C Gold

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLe sorprese in questa stagione sembrano non avere mai fine ma di una vera e propria sorpresa, stavolta, non si tratta. Lo sbalzo epidemico che sta sconvolgendo l’Italia intera ma con numeri molto importanti in alcune regioni, tra cui la Campania, ha portato il comitato regionale FIP a prendere una drastica decisione. E’, per il momento, l’inizio dei campionati regionali – consentiti da ultimo Dpcm – e si inizierà a giocare dunque Sabato 29 Novembre. Quello che doveva essere l’esordio del 1 Novembre della Miwa Energia è rimandato di circa un mese. Dopo la sospensione della gara di Coppa Campania di Sabato 24 Ottobre contro Sorriso Azzurro Sant’Antimo, lo spostamento dell’inizio deldecreta una definitiva modifica dell’inizio ufficiale ...