Basket NBA: Toronto momentaneamente verso il Kentucky, causa Covid-19? (Di giovedì 22 ottobre 2020) In attesa di notizie certe sul prossimo calendario NBA (qualcuno parla del 18 gennaio 2021 per l’opening night), si cerca di programmarlo al meglio. Così i vertici della lega stanno tenendo conto del fatto che la seconda ondata della pandemia potrebbe rendere difficoltosi i viaggi in Canada per giocare contro i Toronto Raptors, e si sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di spostare temporaneamente la franchigia campione nel 2019, facendola giocare negli States. Del resto quest’anno è già successo nel calcio, dove il Toronto Fc (ex squadra di Sebastian Giovinco) gioca le sue partite casalinghe a East Rutheford, in Connecticut, 800 km ad est della città canadese, mentre i Toronto Blue Jays del baseball sono dovuti ’emigrare’ a Buffalo, nello stato di New York, a 161 km. ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) In attesa di notizie certe sul prossimo calendario NBA (qualcuno parla del 18 gennaio 2021 per l’opening night), si cerca di programmarlo al meglio. Così i vertici della lega stanno tenendo conto del fatto che la seconda ondata della pandemia potrebbe rendere difficoltosi i viaggi in Canada per giocare contro iRaptors, e si sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di spostare temporaneamente la franchigia campione nel 2019, facendola giocare negli States. Del resto quest’anno è già successo nel calcio, dove ilFc (ex squadra di Sebastian Giovinco) gioca le sue partite casalinghe a East Rutheford, in Connecticut, 800 km ad est della città canadese, mentre iBlue Jays del baseball sono dovuti ’emigrare’ a Buffalo, nello stato di New York, a 161 km. ...

OA_Sport : A breve sapremo. Non sarebbe la prima volta #NBA #Toronto #Basket #Spostamento - gianmilan76 : A breve sapremo. Non sarebbe la prima volta - apetrazzuolo : COVID - Basket: Nba, i Toronto Raptors potrebbero spostarsi in Kentucky - CiroEsp73052081 : @MannyFresco_UFC @ufromthecity Io non seguo il basket però le prime squadre che mi vengono in mente quando penso al… - EnricoAmabile : @rprat75 Verissimo tutto, dai dubbi con le nuove generazioni (non esattamente la specialità della casa) al feeling… -