Basket, NBA 2020: la stagione potrebbe iniziare il 18 gennaio, possibile una regular season accorciata (Di giovedì 22 ottobre 2020) Terminata nella bolla di Orlando la stagione NBA 2019/2020, la massima Lega di pallacanestro mondiale pensa già al futuro, con l’annata 2020/2021 che per forza di corse prenderà il via in ritardo rispetto alle edizioni canoniche. Ad ipotizzare una data è Bill Simmons, analista vicino al vertice NBA, che ha indicato per il 18 gennaio il via, in una giornata particolare per il mondo americano, essendo il Martin Luther King Day, unendosi ancor di più con il movimento Black Lives Matter. Adam Silver, commissioner NBA, si occuperà di risolvere il problema nei prossimi giorni, ma sembra naufragata l’idea di un inizio la sera di Natale, con la stagione che sarebbe accorciata dalle consuete 82 partite di regular ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Terminata nella bolla di Orlando laNBA 2019/, la massima Lega di pallacanestro mondiale pensa già al futuro, con l’annata/2021 che per forza di corse prenderà il via in ritardo rispetto alle edizioni canoniche. Ad ipotizzare una data è Bill Simmons, analista vicino al vertice NBA, che ha indicato per il 18il via, in una giornata particolare per il mondo americano, essendo il Martin Luther King Day, unendosi ancor di più con il movimento Black Lives Matter. Adam Silver, commissioner NBA, si occuperà di risolvere il problema nei prossimi giorni, ma sembra naufragata l’idea di un inizio la sera di Natale, con lache sarebbedalle consuete 82 partite di...

