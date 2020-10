Basket: Draft NBA il 18 novembre, si terrà virtualmente con giocatori che appariranno da remoto (Di giovedì 22 ottobre 2020) 18 novembre: questa la data nella quale si terrà il prossimo Draft NBA, certamente il più anomalo dell’intera storia della lega professionistica americana date le circostanze. Lo spostamento non è nemmeno l’unica conseguenza delle due ondate di pandemia di coronavirus. Come conferma la ESPN, inoltre, non sarà un Draft tradizionale, perché le chiamate non si terranno dal vivo. Il Commissioner Adam Silver e il suo vice Mark Tatum chiameranno infatti i giocatori dagli studi della ESPN, dove ovviamente i diretti interessati non saranno. Per loro sarà invece messa in piedi una connessione da remoto, almeno nella maggior parte dei casi: un discorso, questo, che riguarderà in particolare le prime scelte. Nel 2019 la prima scelta assoluta, ampiamente ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) 18: questa la data nella quale si terrà il prossimoNBA, certamente il più anomalo dell’intera storia della lega professionistica americana date le circostanze. Lo spostamento non è nemmeno l’unica conseguenza delle due ondate di pandemia di coronavirus. Come conferma la ESPN, inoltre, non sarà untradizionale, perché le chiamate non si terranno dal vivo. Il Commissioner Adam Silver e il suo vice Mark Tatum chiameranno infatti idagli studi della ESPN, dove ovviamente i diretti interessati non saranno. Per loro sarà invece messa in piedi una connessione da, almeno nella maggior parte dei casi: un discorso, questo, che riguarderà in particolare le prime scelte. Nel 2019 la prima scelta assoluta, ampiamente ...

OA_Sport : Basket: Draft NBA il 18 novembre, si terrà virtualmente con giocatori che appariranno da remoto - diegoddie_ : RT @AndBand7: Terza divisione francese, ma il ragazzo ha SEDICI anni. Victor Wembanyama è probabilmente 'the next big thing' del basket qu… - AndBand7 : Terza divisione francese, ma il ragazzo ha SEDICI anni. Victor Wembanyama è probabilmente 'the next big thing' del… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Draft NBA Draft: i Suns intenzionati a cedere la n.10? Sportando NBA Draft - I Chicago Bulls considerano Tyrese Haliburton e Deni Avdija

In vista del prossimo Draft 2020, in cui sceglieranno il pick #4, i Chicago Bulls, secondo quanto riferisce Bleacher Report, starebbero valutando più che LaMelo Balluno ...

Omri Casspi: “Golden State dovrebbe prendere Deni Avdija al draft”

La stella israeliana Omri Cassi sponsorizza il suo ex compagno Deni Avdija verso la sua ex squadra in NBA, cioè gli Warriors. Ecco perché la franchigia di San Francisco dovrebbe prendere il talento is ...

In vista del prossimo Draft 2020, in cui sceglieranno il pick #4, i Chicago Bulls, secondo quanto riferisce Bleacher Report, starebbero valutando più che LaMelo Balluno ...La stella israeliana Omri Cassi sponsorizza il suo ex compagno Deni Avdija verso la sua ex squadra in NBA, cioè gli Warriors. Ecco perché la franchigia di San Francisco dovrebbe prendere il talento is ...