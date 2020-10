Bari, caso di Covid al Di Venere: paziente negativa si è 'positivizzata', chiusa la Rianimazione (Di giovedì 22 ottobre 2020) Bari - caso di Coronavirus nel reparto di Rianimazione del Di Venere di Carbonara a Bari. Dopo lo stop ai ricoveri avvenuto nella Rianimazione dell'ospedale San Paolo per una paziente che è stata ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 ottobre 2020)di Coronavirus nel reparto didel Didi Carbonara a. Dopo lo stop ai ricoveri avvenuto nelladell'ospedale San Paolo per unache; stata ...

Coronavirus: 485 casi positivi in Puglia

Sale così a 12.810 il numero totale delle persone colpite finora dalla pandemia in Puglia. Attualmente i positivi sono 6.279, di cui 5.781 curati a casa e 498 negli ospedali. Con il nuovo decesso in ...

