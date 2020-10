Barbari su Netflix dal 23 ottobre | la serie originale tedesca già proiettata verso nuove stagioni

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Icontro il potente Impero Romano, le battaglie delle tribù germaniche contro le legioni di Roma:arriva suil 23, come prima miniprodotta dalla neonata societàGaumont Germany, divisione di quella francese che ha realizzato titoli di grande richiamo internazionale come Narcos. Lacreata da Jan-Martin Scharf, Arne Nolting e Andreas Heckmann, debutta sucon i primi sei episodi: girata interamente in Ungheria, la sua trama ha una base storica – ovviamente romanzata in modo ampio – e rievoca la famosa battaglia della foresta di Teutoburgo del 9 d.C., che vide le tribù germaniche rivali unirsi per contrastare l’espansione romana nei loro territori e fermare ...