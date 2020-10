Barbara D’Urso nostalgica, la foto con i figli è dolcissima: «L’unico vero amore» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Barbara D’Urso ha preso l’abitudine di rispolverare vecchie foto il martedì. Nell’ultima, pubblicata su Instagram, è in compagnia dei suoi figli, Giammauro ed Emanuele, ancora piccolissimi, e porta una frangetta scurissima. Lo scatto ha riscosso tanti like ed è accompagnato dalla didascalia incisiva «L’unico vero amore. Punto». Una frase seguita dagli hashtag #gliamoridellamiavita, #nostalgia e l’immancabile #colcuore. La foto mostra la conduttrice di punta di Canale 5 con un golfino rosso e un fiocco dello stesso colore tra i capelli. Tiene tra le braccia il figlio minore Emanuele e stringe a sé il primogenito Giammauro. Un’autentica dichiarazione d’amore affidata ai ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 22 ottobre 2020)D’Urso ha preso l’abitudine di rispolverare vecchieil martedì. Nell’ultima, pubblicata su Instagram, è in compagnia dei suoi, Giammauro ed Emanuele, ancora piccolissimi, e porta una frangetta scurissima. Lo scatto ha riscosso tanti like ed è accompagnato dalla didascalia incisiva «L’unico. Punto». Una frase seguita dagli hashtag #gliamoridellamiavita, #nostalgia e l’immancabile #colcuore. Lamostra la conduttrice di punta di Canale 5 con un golfino rosso e un fiocco dello stesso colore tra i capelli. Tiene tra le braccia ilo minore Emanuele e stringe a sé il primogenito Giammauro. Un’autentica dichiarazione d’affidata ai ...

