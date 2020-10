Banksy, anche lui al buio della sala a vedere il film (Di giovedì 22 ottobre 2020) Banksy, L’arte della ribellione – Foto da Arte.itAl cinema solo per tre giorni, dal 26 al 28 Ottobre, “Banksy, L’arte della ribellione“. Un documentario diretto da Elio Espana, su l’artista e writer inglese considerato maggiore esponente della street art. La cultura, la politica, la religione, la critica alla società, la povertà, l’abuso di potere. Non c’è tema di attualità che la punta del suo “pennello”, bomboletta spray, non tocchi in maniera satirica e pungente. Un graffio che cola vernice. I suoi murales a servizio dell’umanità. Uno spruzzo di colore che, dal muro, arriva a sensibilizzare i destinatari. E, di più, raggiunge il mondo. Come un manifesto pubblicitario dall’eco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020), L’arteribellione – Foto da Arte.itAl cinema solo per tre giorni, dal 26 al 28 Ottobre, “, L’arteribellione“. Un documentario diretto da Elio Espana, su l’artista e writer inglese considerato maggiore esponentestreet art. La cultura, la politica, la religione, la critica alla società, la povertà, l’abuso di potere. Non c’è tema di attualità che la punta del suo “pennello”, bomboletta spray, non tocchi in maniera satirica e pungente. Un graffio che cola vernice. I suoi murales a servizio dell’umanità. Uno spruzzo di colore che, dal muro, arriva a sensibilizzare i destinatari. E, di più, raggiunge il mondo. Come un manifesto pubblicitario dall’eco ...

