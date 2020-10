Azzolina non si arrende, la lettera a De Luca: 'Riapra le scuole in Campania' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo aver scritto al governatore della Lombardia, oggi la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha inviato una lettera anche a Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, chiedendogli di ... Leggi su today (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo aver scritto al governatore della Lombardia, oggi la ministra dell'Istruzione Luciaha inviato unaanche a Vincenzo De, presidente della regione, chiedendogli di ...

matteosalvinimi : SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tiv… - gaiatortora : 'come stanno facendo in Veneto'. Non c'è nulla da fare. C'era un esempio positivo ma era meglio non fare. L’immunol… - ilpost : La differenza tra test sierologico e antigenico, che non ha capito neanche la ministra Azzolina - zazoomblog : Azzolina non si arrende la lettera a De Luca: Riapra le scuole in Campania - #Azzolina #arrende #lettera #Luca: - venambiente : RT @LaVeritaWeb: Il numero uno della commissione Massimo Arcangeli, che la promosse all'orale della prova contestata: «Non ha risposto alle… -