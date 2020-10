Azzolina ignora precari e rischio contagi | al via stamattina il concorso straordinario per 32mila insegnanti

globalistIT : - ntr_ob : Altro che 'gaffe'. La ministra dell'Istruzione ignora che i test sierologici non servono a fare diagnosi rapide di… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina ignora

Fanpage.it

I candidati sono oltre 64mila e le prove andranno avanti fino a metà novembre. Stretto protocollo di sicurezza: distanziamento, misurazione della temperatura e solo dieci candidati per aula ...La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina va in tilt sui test per il Covid-19. Un'arrampicata sugli specchi clamorosa quella inscenata a ...