Avete mai visto la sorella di Papa Francesco? A 72 anni rivela: “Balla il tango” [FOTO] (Di giovedì 22 ottobre 2020) Papa Francesco continua a diffondere speranza portando avanti battaglie etiche che forse mai, come oggi, hanno acquisito maggiore risonanza. Nel documentario ‘Francesco’ realizzato dal regista russo Evgeny Afineevsky e presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, si intreccia la storia di oggi con le interviste fatte al Pontefice, a Benedetto XVI e ai familiari di Papa Francesco. Il film racconta la vita del Pontefice ponendo il proprio sguardo anche selle problematiche del mondo. È un lungo viaggio che si percorre al fianco del Papa il quale si pronuncia favorevole alle unioni civili. Ma Evgeny Afineevsky non è il solo ad aver raccontato un profilo più intimo di Papa Francesco. La ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 22 ottobre 2020)continua a diffondere speranza portando avanti battaglie etiche che forse mai, come oggi, hanno acquisito maggiore risonanza. Nel documentario ‘’ realizzato dal regista russo Evgeny Afineevsky e presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, si intreccia la storia di oggi con le interviste fatte al Pontefice, a Benedetto XVI e ai familiari di. Il film racconta la vita del Pontefice ponendo il proprio sguardo anche selle problematiche del mondo. È un lungo viaggio che si percorre al fianco delil quale si pronuncia favorevole alle unioni civili. Ma Evgeny Afineevsky non è il solo ad aver raccontato un profilo più intimo di. La ...

Inter : ?? | VOCE La cosa che mancherà di più in questo #DerbyMilano è ciò che non ci avete mai fatto mancare: la vostra vo… - Europarl_IT : Premio Sacharov 2020 del Parlamento europeo assegnato all'opposizione democratica in Bielorussia:… - PE_Italia : ??????#PremioSacharov 2020 del Parlamento europeo all'opposizione democratica in Bielorussia: - grzlrs : Avete mai l'impressione di essere stati persone migliori in un'altra epoca della vostra vita e di star regredendo ogni anno che passa? - ArteStoria : RT @VisitSicilyOP: Un arco a tutto sesto nelle cui nicchie trovano posto 2 uomini con in mano rispettivamente un tozzo di pane ed un fiasco… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Elodie ha una casa stupenda: l’avete mai vista? Una nuova vita per lei YouMovies Coronavirus, la resa (colpevole) dei Governatori

Una scorciatoia sin troppo facile. Seghiamo la scuola, prima di mettere i propri dipendenti in quasi totale smart working, ma soprattutto non avendo mai risposto sufficientemente su cosa si doveva ...

Elisa Isoardi, addio a Ballando con le stelle? Caviglia fasciata e stampelle: «Non so che succederà sabato»

«Ci mancava pure il gesso – dice nel filmato, mentre il medico la visita -. Non avevo mai avuto un’ingessatura, grazie a Ballando con le Stelle». Raimondo prova ad azzardare un'ipotesi: «Al massimo ...

Una scorciatoia sin troppo facile. Seghiamo la scuola, prima di mettere i propri dipendenti in quasi totale smart working, ma soprattutto non avendo mai risposto sufficientemente su cosa si doveva ...«Ci mancava pure il gesso – dice nel filmato, mentre il medico la visita -. Non avevo mai avuto un’ingessatura, grazie a Ballando con le Stelle». Raimondo prova ad azzardare un'ipotesi: «Al massimo ...