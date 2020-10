Avellino, Braglia: “Vittoria meritata, la squadra ci sta mettendo il cuore” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – D’Angelo nel primo tempo, nella ripresa raddoppia Santaniello sul calcio di rigore procurato da Bernardotto. Nel finale, dopo il gol di Vitale, riapre i gioco ma non serve a ben poco. E’ la terza vittoria in esterna per la truppa irpina. Al termine della gara il tecnico dell’Avellino, Piero Braglia ha fatto il punto: “Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo – dice – Negli ultimi dieci minuti abbiamo sofferto, ma ci sta. Vanno fatto i complimenti a ragazzi. Ci hanno annullato il gol ma non ho ben capito il motivo”. “Bernardotto ha giocato bene – sottolinea – Trovare qualcuno che ha giocato male è impossibile. C’è stata grande intesa tra Santaniello e Bernardotto. Dossena è un ragazzo che ci ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– D’Angelo nel primo tempo, nella ripresa raddoppia Santaniello sul calcio di rigore procurato da Bernardotto. Nel finale, dopo il gol di Vitale, riapre i gioco ma non serve a ben poco. E’ la terza vittoria in esterna per la truppa irpina. Al termine della gara il tecnico dell’, Pieroha fatto il punto: “Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo – dice – Negli ultimi dieci minuti abbiamo sofferto, ma ci sta. Vanno fatto i complimenti a ragazzi. Ci hanno annullato il gol ma non ho ben capito il motivo”. “Bernardotto ha giocato bene – sottolinea – Trovare qualcuno che ha giocato male è impossibile. C’è stata grande intesa tra Santaniello e Bernardotto. Dossena è un ragazzo che ci ...

