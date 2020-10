Autocertificazione per circolare durante il coprifuoco: ecco il link per scaricarla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna l’Autocertificazione per una fetta degli italiani. Con il coprifuoco imposto nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia, servirà il famoso documento che ci riporta direttamente a marzo-aprile per giustificare gli spostamenti serali e notturni. In molti stanno cercando di capire quale sia il modello aggiornato, vi proponiamo la versione ufficiale del Viminale da scaricare per non rischiare brutte sorprese. SCARICA QUI L’Autocertificazione Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna l’per una fetta degli italiani. Con ilimposto nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia, servirà il famoso documento che ci riporta direttamente a marzo-aprile per giustificare gli spostamenti serali e notturni. In molti stanno cercando di capire quale sia il modello aggiornato, vi proponiamo la versione ufficiale del Viminale da scaricare per non rischiare brutte sorprese. SCARICA QUI L’

