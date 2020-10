Autocertificazione, è online il nuovi modulo da scaricare (Di giovedì 22 ottobre 2020) Alla fine dell'articolo il modulo da stampare. E' on line sul sito del ministero dell'Interno il modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia, in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali. Autocertificazione: il modulo di autodichiarazione L'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D. P. R. n. 445/2000 è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Nel dettaglio, il firmatario dovrà dichiarare nell'Autocertificazione: il proprio abituale domicilio;un contatto telefonico valido;di non essere ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 22 ottobre 2020) Alla fine dell'articolo ilda stampare. E' on line sul sito del ministero dell'Interno ildi autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia, in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali.: ildi autodichiarazione L'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D. P. R. n. 445/2000 è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Nel dettaglio, il firmatario dovrà dichiarare nell': il proprio abituale domicilio;un contatto telefonico valido;di non essere ...

HuffPostItalia : È online la nuova autocertificazione valida in tutta Italia. Ecco dove trovarla - f_chinellato : Una boccata d'ossigeno per i collezionisti: inizia la serie n. 2 - RattiEnrico : RT @HuffPostItalia: È online la nuova autocertificazione valida in tutta Italia. Ecco dove trovarla - TG24info : Regione - Online modello #Autocertificazione per gli spostamenti - - Ultron65 : RT @HuffPostItalia: È online la nuova autocertificazione valida in tutta Italia. Ecco dove trovarla -