Autocertificazione Covid, arriva il nuovo modulo per il coprifuoco – FOTO (Di giovedì 22 ottobre 2020) Per contenere la crescita dei nuovi casi di Covid alcune regioni hanno imposto un vero e proprio “coprifuoco”: per questo torna l’Autocertificazione obbligatoria. nuovo giro di vite sulle norme per… Questo articolo Autocertificazione Covid, arriva il nuovo modulo per il coprifuoco – FOTO è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 ottobre 2020) Per contenere la crescita dei nuovi casi dialcune regioni hanno imposto un vero e proprio “”: per questo torna l’obbligatoria.giro di vite sulle norme per… Questo articoloilper ilè stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, la #Lombardia verso misure restrittive. Nella bozza della nuova ordinanza coprifuoco dalle 23 alle 5… - repubblica : Covid Campania: autocertificazione per spostarsi tra province, non si potranno raggiungere seconde case nel weekend - Corriere : Coprifuoco, l'autocertificazione per muoversi negli orari vietati (se ce ne sono i motivi) - karyllmarione : RT @Agenzia_Ansa: L'Ordinanza firmata da @nzingaretti che istituisce il coprifuoco nel #Lazio: scatta venerdi alle 24 alle 5 di mattina. Co… - Gianmar26145917 : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI:MA LA NOTTE NO #Coprifuoco e #autocertificazione per i viveur. Che poi a #ottobre quanti saranno? Mentre… -