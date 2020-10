Attesa per l'olio nuovo, Coldiretti: 'Produzione in calo, ma qualità ottima' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nell'anno del Covid-19 anche la Produzione dell'olio subisce ripercussioni: secondo la Coldiretti Abruzzo la Produzione di olio extravergine d'oliva vede finora un calo stimato tra il 20% e il 30%, in ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nell'anno del Covid-19 anche ladell'subisce ripercussioni: secondo laAbruzzo ladiextravergine d'oliva vede finora unstimato tra il 20% e il 30%, in ...

«La situazione è molto critica» e Giuseppe Conte non lo nasconde. Anzi, parlando alla Camera accentua i toni preoccupati usati il giorno prima a palazzo Madama. Ma prima di ...

M5S, tensione sugli Stati generali. Rousseau guarda oltre il Movimento

Casaleggio apre alla esternalizzazione del servizio. Voci di trattative con altri soggetti. Il ministero rifiutato nel 2018. L’ipotesi di una petizione per chiedere un voto sul leader.

