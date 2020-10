Arzano “Zona Rossa”, tutte le informazioni utili (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiArzano (Na) – Arzano rimane il comune sorvegliato speciale per quanto riguarda l’aumento dei casi di Covid-19 in Campania. Come è noto, tra le misure previste dall’Ordinanza 82 del 20 ottobre, emanata dalla Regione Campania e firmata dal presidente Vincenzo De Luca, è stata istituita una zona rossa nel Comune di Arzano fino al 30 ottobre. La misura è apparsa necessaria, dal momento che, stando a quanto riportato dall’Asl Napoli 2 Nord, i casi sono aumentati del 209,4% tra il 29 settembre e il 20 ottobre. I contenuti dell’Ordinanza L’Ordinanza ha predisposto: il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone residenti; il divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attività degli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 6 minuti(Na) –rimane il comune sorvegliato speciale per quanto riguarda l’aumento dei casi di Covid-19 in Campania. Come è noto, tra le misure previste dall’Ordinanza 82 del 20 ottobre, emanata dalla Regione Campania e firmata dal presidente Vincenzo De Luca, è stata istituita una zona rossa nel Comune difino al 30 ottobre. La misura è apparsa necessaria, dal momento che, stando a quanto riportato dall’Asl Napoli 2 Nord, i casi sono aumentati del 209,4% tra il 29 settembre e il 20 ottobre. I contenuti dell’Ordinanza L’Ordinanza ha predisposto: il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte dile persone residenti; il divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attività degli ...

