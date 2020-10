Arzano, arriva l’esercito per presidiare la zona rossa (FOTO) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono circa 300 i militari del Raggruppamento Campania impiegato nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, che da ieri sera e fino al 30 ottobre, sono operativi per garantire il rispetto delle misure contenute nell’ordinanza della regione Campania che ha decretato il lockdown nel comune di Arzano, in provincia di Napoli. L’Esercito è stato chiamato a presidiare in concorso con le Forze di Polizia la quasi totalità dei 22 varchi di accesso alla città di Arzano, dichiarata “zona rossa” a seguito dell’Ordinanza Regionale n. 82. Il lockdown è stato disposto a seguito dell’alto numero di contagi da COVID-19, e prevede il divieto di accesso e di uscita dalla città, la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono circa 300 i militari del Raggruppamento Campania impiegato nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, che da ieri sera e fino al 30 ottobre, sono operativi per garantire il rispetto delle misure contenute nell’ordinanza della regione Campania che ha decretato il lockdown nel comune di, in provincia di Napoli. L’Esercito è stato chiamato ain concorso con le Forze di Polizia la quasi totalità dei 22 varchi di accesso alla città di, dichiarata “” a seguito dell’Ordinanza Regionale n. 82. Il lockdown è stato disposto a seguito dell’alto numero di contagi da COVID-19, e prevede il divieto di accesso e di uscita dalla città, la ...

