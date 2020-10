'Articoliamo', è online il tour per la salute articolare in chi ha l'emofilia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos salute) - Diventa online, nella sua seconda tappa, a Napoli, il tour della campagna 'Articoliamo', sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, nata per promuovere il benessere delle articolazioni in chi ha l'emofilia, malattia rara della coagulazione che ha fra le sue complicanze più frequenti l'artropatia. Il progetto ha diverse 'armi' a sua disposizione: il 'viaggio' che attraversa da Nord a Sud l'Italia promuovendo incontri di informazione tra specialisti e persone con emofilia; momenti di formazione per gli stessi specialisti sull'ecografia articolare; e un sito ricco di informazioni chiare e utili nella vita di tutti i giorni. C'è infine, la possibilità di eseguire lo screening delle articolazioni ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Diventa, nella sua seconda tappa, a Napoli, ildella campagna '', sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, nata per promuovere il benessere delle articolazioni in chi ha l', malattia rara della coagulazione che ha fra le sue complicanze più frequenti l'artropatia. Il progetto ha diverse 'armi' a sua disposizione: il 'viaggio' che attraversa da Nord a Sud l'Italia promuovendo incontri di informazione tra specialisti e persone con; momenti di formazione per gli stessi specialisti sull'ecografia; e un sito ricco di informazioni chiare e utili nella vita di tutti i giorni. C'; infine, la possibilità di eseguire lo screening delle articolazioni ...

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - Diventa online, nella sua seconda tappa, a Napoli, il tour della campagna 'Articoliamo', sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, nata per promuovere il ...

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - Diventa online, nella sua seconda tappa, a Napoli, il tour della campagna 'Articoliamo', sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, nata per promuovere il ...