Arrivato il risultato del tampone Covid a Cristiano Ronaldo: condizioni e tempi di rientro (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono arrivate poco fa le ultime notizie su Cristiano Ronaldo. Il portoghese, nonostante sia in ottima forma, è ancora positivo al Covid. Questo il verdetto emerso oggi 22 ottobre dall’ultimo tampone fatto, che rende impossibile la sua presenza contro il Verona. Piccola speranza per il Barcellona, ma ci saranno tempi tecnici tra documenti e certificati che rendono non semplice la sfida a Messi a questo punto. Verdetto che, si spera, non alimenti ulteriormente le polemiche a distanza con il Ministro Spadafora che trovate trovate qui di seguito. Articolo originale del 17 ottobre Da alcuni giorni a questa parte è in atto una polemica abbastanza dura tra il Ministro dello Sport, Spadafora, e Cristiano Ronaldo. I due si sono beccati a distanza a causa ... Leggi su bufale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono arrivate poco fa le ultime notizie su. Il portoghese, nonostante sia in ottima forma, è ancora positivo al. Questo il verdetto emerso oggi 22 ottobre dall’ultimofatto, che rende impossibile la sua presenza contro il Verona. Piccola speranza per il Barcellona, ma ci sarannotecnici tra documenti e certificati che rendono non semplice la sfida a Messi a questo punto. Verdetto che, si spera, non alimenti ulteriormente le polemiche a distanza con il Ministro Spadafora che trovate trovate qui di seguito. Articolo originale del 17 ottobre Da alcuni giorni a questa parte è in atto una polemica abbastanza dura tra il Ministro dello Sport, Spadafora, e. I due si sono beccati a distanza a causa ...

DukeOfSuffolk : la Germania dice che arrivato in aeroporto dovrei fare un tampone e il risultato me lo darebbero entro 48h. E dovre… - Tiziana97969709 : @AndreasAldino @regionetoscana Ma nemmeno al pediatra è arrivato il risultato?? - JuliaMimi_42 : @Daddozz Non vorrei buttarvi tutti giù di morale ma a me il risultato é arrivato dopo 12 giorni a Roma, e solo perc… - RubertiSimone : @mirketto1774 @capuanogio Ah bhe...l asl di na nel risultato di zielinsky cita la circ. ministeriale dove vi è l ar… - Gryffindor514 : Sono tornata a casa in attesa del risultato (che ci avevano detto sarebbe arrivato in giornata) per rimanere ancora… -