Arriva Ploom S, il nuovo dispositivo per il tabacco riscaldato (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quello dei prodotti di nuova generazione, delle evoluzioni tecnologiche alla sigaretta tradizionale, è un mercato al galoppo. In Italia valeva 350 milioni di euro nel 2016, oggi è schizzato a quota 1,86 miliardi. In questa categoria rientrano i riscaldatori di tabacco, che consentono un'esperienza simile alla sigaretta senza provocare la combustione nociva per la salute. Si tratta di un segmento quasi inesistente fino a 5 anni fa, che a livello globale potrebbe valere 18 miliardi di euro l'anno prossimo (contro i 2 miliardi del 2017) e che già raggiunge 12 milioni di consumatori su scala internazionale. Quelli italiani avranno prestissimo un'alternativa in più tra cui scegliere: Japan Tobacco International (JTI), il secondo player nazionale con una quota di mercato del 25 per cento, ha annunciato che il suo ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quello dei prodotti di nuova generazione, delle evoluzioni tecnologiche alla sigaretta tradizionale, è un mercato al galoppo. In Italia valeva 350 milioni di euro nel 2016, oggi è schizzato a quota 1,86 miliardi. In questa categoria rientrano iri di, che consentono un'esperienza simile alla sigaretta senza provocare la combustione nociva per la salute. Si tratta di un segmento quasi inesistente fino a 5 anni fa, che a livello globale potrebbe valere 18 miliardi di euro l'anno prossimo (contro i 2 miliardi del 2017) e che già raggiunge 12 milioni di consumatori su scala internazionale. Quelli italiani avranno prestissimo un'alternativa in più tra cui scegliere: Japan Tobacco International (JTI), il secondo player nazionale con una quota di mercato del 25 per cento, ha annunciato che il suo ...

Affaritaliani : Cervesato: 'Continueremo a investire in tecnologia per offrire soluzioni sempre diverse e al passo con i tempi'… - Affaritaliani : Cervesato: 'Continueremo a investire in tecnologia per offrire soluzioni sempre diverse e al passo con i tempi ”… - Affaritaliani : JTI entra nel mercato del tabacco riscaldato: in Italia arriva Ploom -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Ploom JTI entra nel mercato del tabacco riscaldato: in Italia arriva Ploom Affaritaliani.it JTI entra nel mercato del tabacco riscaldato: in Italia arriva Ploom

Il nostro obiettivo e ampliare l’offerta per dare ai nostri consumatori la possibilità di scegliere”. Ploom, già in commercio negli UK, fa il suo ingresso in Europa proprio a partire dall’Italia: “Il ...

Il nostro obiettivo e ampliare l’offerta per dare ai nostri consumatori la possibilità di scegliere”. Ploom, già in commercio negli UK, fa il suo ingresso in Europa proprio a partire dall’Italia: “Il ...