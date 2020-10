Arriva Facebook dating anche in Italia: Ecco di cosa si tratta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Arriva finalmente in Italia Facebook dating, il servizio lanciato poco più di un anno fa negli Stati Uniti Arriva oggi con un numero importante 1,5 miliardi di match nei 20 paesi dove fino ad oggi era disponibile. Si tratta di un servizio a Facebook, ovviamente separato, ma attivabile solo su richiesta dell’utente è solo tramite l’applicazione di Facebook. Per usare dating dovete creare un nuovo profilo, quest’ultimo importa automaticamente tutto quello che avete su Facebook, nome data di nascita ecc, ma non comparirà il vostro cognome tutte le eventuali altre informazioni da condividere saranno a discrezione dell’utente. Potete anche scegliere un genere ... Leggi su android-news.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020)finalmente in, il servizio lanciato poco più di un anno fa negli Stati Unitioggi con un numero importante 1,5 miliardi di match nei 20 paesi dove fino ad oggi era disponibile. Sidi un servizio a, ovviamente separato, ma attivabile solo su richiesta dell’utente è solo tramite l’applicazione di. Per usaredovete creare un nuovo profilo, quest’ultimo importa automaticamente tutto quello che avete su, nome data di nascita ecc, ma non comparirà il vostro cognome tutte le eventuali altre informazioni da condividere saranno a discrezione dell’utente. Potetescegliere un genere ...

