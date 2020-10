Arriva a scuola convinta di aver preso l’igienizzante per le mani Ma era un ‘aiutino’ intimo per la sua mamma

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Louise Hosie, di Livingston in Scozia, è rimasta sbalordita nel trovare la bottiglia di “Ann Summers” (nota marca di lubrificante) nella tasca della giacca della sua bambina. L’innocente figlia Summer, di 5 anni, voleva solo seguire le regole del Covid, quindi “non hai germi” mentre era a. Peccato che in quel flacone non ci fosse gel igienizzante, bensì lubrificante vaginale della madre. E Louise, che ha trovato la situazione esilarante oltre che imbarazzante, ha spiegato che sua figlia Summer avesse letto sulla boccetta il nome del marchio “Ann Summers” e avesse dunque collegato immediatamente che fosse suo. La 36enne ha detto allo Scottish Sun: “Hoil lubrificante in uno store di Ann Summers”. L’accadimento avvenuto in ...