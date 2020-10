Arkham Horror è il videogioco del gioco da tavolo lovecraftiano Mansions of Madness (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'adattamento videoludico di Asmodee Digital della famosissima serie di giochi da tavolo Mansions of Madness ispirata a Lovecraft verrà lanciato su Xbox One, PS4, Switch e PC sotto il nome di un altro boardgame, Arkham Horror: Mother's Embrace.Mansions of Madness: Mother's Embrace è stato originariamente annunciato nel 2018, con una data di uscita prevista per il primo trimestre del 2019. Ovviamente l'uscita è stata rimandata al prossimo anno e con un nuovo sviluppatore, Artefacts Studio. Nonostante il cambio di nome, Arkham Horror: Mother's Embrace assomiglia ancora molto al gioco che è stato annunciato nel 2018.Arkham Horror: Mother's Embrace catapulta i ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'adattamento videoludico di Asmodee Digital della famosissima serie di giochi daofispirata a Lovecraft verrà lanciato su Xbox One, PS4, Switch e PC sotto il nome di un altro boardgame,: Mother's Embrace.of: Mother's Embrace è stato originariamente annunciato nel 2018, con una data di uscita prevista per il primo trimestre del 2019. Ovviamente l'uscita è stata rimandata al prossimo anno e con un nuovo sviluppatore, Artefacts Studio. Nonostante il cambio di nome,: Mother's Embrace assomiglia ancora molto alche è stato annunciato nel 2018.: Mother's Embrace catapulta i ...

