Arbitri serie A: Milan-Roma a Giacomelli, Juve-Verona a Pasqua (Di giovedì 22 ottobre 2020) Queste le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di serie A, in programma domenica 25 ottobre. Atalanta-Sampdoria (sabato ore 15) Calvarese, Var Banti; Benevento-Napoli (ore 15) Doveri, Var Valeri; Cagliari-Crotone (ore 12:30) Di Martino, Var Chiffi; Fiorentina-Udinese (ore 18) Fourneau, Var Mariani; Genoa-Inter (sabato ore 18) Massa, Var Di Bello; Juventus-Verona (ore 20:45) Pasqua, Var La Penna; Lazio-Bologna (sabato ore 20:45) Irrati, Var Mazzoleni; Parma-Spezia (ore 15) Marini, Var Orsato; Sassuolo-Torino (venerdì ore 20:45) Guida, Var Lo Cicero; Milan-Roma (lunedì ore 20,45): Giacomelli, al Var Nasca. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 ottobre 2020) Queste le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato diA, in programma domenica 25 ottobre. Atalanta-Sampdoria (sabato ore 15) Calvarese, Var Banti; Benevento-Napoli (ore 15) Doveri, Var Valeri; Cagliari-Crotone (ore 12:30) Di Martino, Var Chiffi; Fiorentina-Udinese (ore 18) Fourneau, Var Mariani; Genoa-Inter (sabato ore 18) Massa, Var Di Bello;ntus-(ore 20:45), Var La Penna; Lazio-Bologna (sabato ore 20:45) Irrati, Var Mazzoleni; Parma-Spezia (ore 15) Marini, Var Orsato; Sassuolo-Torino (venerdì ore 20:45) Guida, Var Lo Cicero;(lunedì ore 20,45):, al Var Nasca.

tabellamercatob : 5^ giornata #SerieB Designazioni e precedenti arbitrali Maresca di #Napoli per il derby toscano #EmpoliPisa di dom… - fisco24_info : Arbitri Serie A: Giacomelli designato per Milan-Roma: Genoa-Inter a Massa, Juventus-Verona è stata affidata a Pasqua - TV7Benevento : CALCIO: SERIE A, GLI ARBITRI DELLA QUINTA GIORNATA. DOVERI DIRIGERA' BENEVENTO-NAPOLI... - IAMCALCIOBENEVE : Serie A. Gli arbitri della 5a: Doveri a Benevento, Fourneau a Firenze - VittoriaColonn2 : @cuoredialiante Ohhh le basi perdonami.. È nuovo l abbiamo conosciuto da poco in serie A ma i ben informati dopo Cr… -