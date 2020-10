Appello alla Meloni: per Fratelli d'Italia giunto il momento del congresso (Di giovedì 22 ottobre 2020) Per Fratelli d'Italia è giunto il momento del congresso. Ne è convinto l'onorevole Sergio Berlato, deputato al parlamento europeo. "Riteniamo sia giunto il momento di aprire la stagione congressuale di Fratelli d'Italia - spiega Berlato in una nota - Negli ultimi mesi abbiamo raccolto le richieste di tanti militanti e dirigenti che condividono la necessità di essere rappresentati da una classe dirigente legittimata dall'elezione da parte della base e non di nominati dall'alto. Necessità che il sottoscritto manifesta pubblicamente e all'interno delle sedi di Partito da lungo tempo, ancora da quando ricopriva il ruolo fiduciario di Coordinatore regionale del Partito in Veneto. Per questo oggi lanciamo un ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Perd'ildel. Ne è convinto l'onorevole Sergio Berlato, deputato al parlamento europeo. "Riteniamo siaildi aprire la stagione congressuale did'- spiega Berlato in una nota - Negli ultimi mesi abbiamo raccolto le richieste di tanti militanti e dirigenti che condividono la necessità di essere rappresentati da una classe dirigente legittimata dall'elezione da parte della base e non di nominati dall'alto. Necessità che il sottoscritto manifesta pubblicamente e all'interno delle sedi di Partito da lungo tempo, ancora da quando ricopriva il ruolo fiduciario di Coordinatore regionale del Partito in Veneto. Per questo oggi lanciamo un ...

enpaonlus : Ogni giorno sosteniamo un appello per aiutare una creatura a trovare la sua casa. Oggi auguriamo #buonafortuna alla… - lucianonobili : “Roma ha bisogno di una scossa. La candidatura di @CarloCalenda è una grande opportunità che il centrosinistra deve… - marcocappato : Walter De Benedetto è affetto da artrite reumatoide. Ha diritto alla #cannabisterapeutica. Di fronte alla scarsità… - natyrholhaiser : RT @Leilacimarelli: Fan di @canyaman1989 e non solo, cercate di condividere questo articolo e partecipare alla raccolta fondi per aiutare i… - sofonisba55 : RT @sofertweets: L'intervento di #VascoErrani ieri in Senato è stato uno dei più equilibrati con un appello alla #responsabilità ed alla co… -

Ultime Notizie dalla rete : Appello alla Peculato, rinviato alla corte d'appello il procedimento della Barracciu La Nuova Sardegna Appello alla Meloni: per Fratelli d'Italia giunto il momento del congresso

ancora da quando ricopriva il ruolo fiduciario di Coordinatore regionale del Partito in Veneto. Per questo oggi lanciamo un vero e proprio appello a Giorgia Meloni ed ai vertici nazionali del nostro ...

“Libro bene essenziale”. L’appello degli editori al governo

E’ l’appello lanciato dal presidente dell’Associazione Italiana ... Tali misure, al momento, costringono quindi molte librerie in tutto il Paese alla chiusura forzata. “Voglio ricordare – conclude ...

ancora da quando ricopriva il ruolo fiduciario di Coordinatore regionale del Partito in Veneto. Per questo oggi lanciamo un vero e proprio appello a Giorgia Meloni ed ai vertici nazionali del nostro ...E’ l’appello lanciato dal presidente dell’Associazione Italiana ... Tali misure, al momento, costringono quindi molte librerie in tutto il Paese alla chiusura forzata. “Voglio ricordare – conclude ...