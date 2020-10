Aosta, il centro Covid per potenziare l’ospedale è in ritardo: “Pronto solo in primavera 2021”. Sospesi interventi chirurgici non urgenti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nella corsa contro il tempo delle Regioni per l’ampliamento dei posti in rianimazione destinati ai pazienti Covid, dai medici della Valle d’Aosta arriva un grido di aiuto. “Le strutture sono sempre le stesse e i professionisti della sanità sono stanchi e già provati dalla precedente ondata” scrivono in un comunicato le principali sigle sindacali dei medici (Anaao Assomed, Aaroi Emac, Anpo, Cimo, Fesmed, Cgil-Medici, Fassid, Fp-Cisl, Fvm-Sivempai). Del prefabbricato di quasi mille metri quadrati, annunciato lo scorso luglio, per potenziare l’ospedale Parini di Aosta oggi non c’è ancora l’ombra. “Viene chiesto nuovamente di impegnarsi, come è giusto che sia, ma operando in un contesto strutturale (l’ospedale) e organizzativo di fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nella corsa contro il tempo delle Regioni per l’ampliamento dei posti in rianimazione destinati ai pazienti, dai medici della Valle d’arriva un grido di aiuto. “Le strutture sono sempre le stesse e i professionisti della sanità sono stanchi e già provati dalla precedente ondata” scrivono in un comunicato le principali sigle sindacali dei medici (Anaao Assomed, Aaroi Emac, Anpo, Cimo, Fesmed, Cgil-Medici, Fassid, Fp-Cisl, Fvm-Sivempai). Del prefabbricato di quasi mille metri quadrati, annunciato lo scorso luglio, perl’ospedale Parini dioggi non c’è ancora l’ombra. “Viene chiesto nuovamente di impegnarsi, come è giusto che sia, ma operando in un contesto strutturale (l’ospedale) e organizzativo di fatto ...

