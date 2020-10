Antonella Clerici confessione in diretta | “Ho sempre avuto le corna”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 22 ottobre 2020)si è resa protagonista di un divertente siparietto. In onda con ‘Èmezzogiorno‘, lasi è lasciata andare ad unache ha spiazzato i telespettatori. La rivelazione è arrivata dopo che il suo collega Alfio, alla ricerca del vero amore, è entrato in studio con il corno di un cervo: “Anch’io hole corna”, ha ironizzato la conduttrice.confessa: “Hole corna” Ritornata sul piccolo schermo al timone di ‘Èmezzogiorno‘,ha dato il via a un simpatico ...