Anticipazioni Una Vita | puntata 25 ottobre 2020 | Felipe scopre il ricatto di Ursula

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Domenica 25– Marcia difesa da: l’avvocato di Acaciasquello che sta succedendo alla sua Marcia, ovvero che la giovane viene ricattata da, in quanto ha scoperto della loro storia d’amore. Per questo motivo non esita oltre e interviene per difenderla e mettere in chiaro le cose. La domestica comprende così quantotenga a lei e gli dice di essere pronta ad affrontare le conseguenze del rivelare la loro relazione a tutti. Ma quale sarà la reazione degli abitanti del quartiere quando sapranno chi è la sostituta di Celia? RiassuntoUnadi ieri Sabato 24– Marcia difesa da: l’Alvarez ...

Genoveva sarà sempre più afflitta per il rifiuto di Felipe, ma Ursula la spingerà a vendicarsi. A Una Vita l’attenzione sarà concentrata ancora per diverso tempo sulla dark lady di Acacias, Genoveva, ...Domani andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, per cui è tempo di anticipazioni. Non solo su ciò che succederà domani sera, ma anche per la prossima settimana. Giornalettismo ...