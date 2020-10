Anticipazioni Il Segreto | puntata 25 ottobre 2020 | la vendetta di Eulalia

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Domenica 25vuole distruggere Francisca:ha giurato di far pagare caro l’affronto che le ha fatto Francisca il giorno in cui l’ha fatta internare al manicomio. Così pianifica la suae la prima mossa è stata quella di far sequestrare Raimundo, il quale si trova ora in un luogo dl quale è impossibile scappare. Poi si reca da Francisca dicendo di volersi occupare di lei, ma in realtà le sue intenzioni sono quelle di completare l’ultima parte del suo piano. A che destino sta andando incontro la matrona? RiassuntoIldi ieri Venerdì 23– Dramma sfiorato per Camelia: la figlia di Matias e Marcela ha rischiato ...