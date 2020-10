Anna Wintour si separa dal marito dopo 20 anni di vita insieme e 16 di matrimonio

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Lo stile codificato disfoglia la gallery Vent’di, di cui sedici di, ora l’addio:, 70, sidalShelby Bryan, 74. È finita tra il potente direttore di Vogue America e il milionario pioniere delle comunicazioni. A rivelarlo Page Six, informatissima pagina di gossip del New York Post.e Shelby Bryan, ...

DRepubblicait : Anna Wintour dice addio a Shelby Bryan, la coppia si separa dopo 21 anni insieme - rachelefilippin : @LorenzoBises Anna Wintour vibes molto potenti ??? - Ted0foro : @BansCollector @rubio_chef @CarloCalenda @LaStampa L'abito inadatto? Nemmeno Anna Wintour - mobjevan : è il figlio di willy wonka e anna wintour madonna mia - U2COACH : Crea il tuo stile. Lascia che sia unico e immediatamente riconoscibile. Anna Wintour #unicità -

L'annus horribilis di Anna Wintour non cessa di riservare sorprese. Dopo le scuse per non aver rappresentato abbastanza la comunità nera nei suoi 32 anni alla direzione di Vogue, ora ad alimentare il ...Erano una delle coppie più longeve nel patinato mondo dello showbitz, ma anche per Anna Wintour e suo marito Shelby Bryan è arrivato il momento di dirsi addio. La direttrice di ...