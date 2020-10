Anna Falchi torna a spogliarsi | ecco il Senza veli per la vittoria della Lazio

Anna Falchi torna a spogliarsi, ecco il topless per la vittoria della Lazio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Anna Falchi festeggia la vittoria della Lazio in Champions League contro il Borussia Dortmund con uno scatto super sexy in Senza veli. Riecco l’animo da tifosa dell’attrice che davanti alla grande prestazione della squadra di Simone Inzaghi (ha vinto 3 a 1) si spoglia e resta con il seno al vento sul letto tra sciarpa e calzoncini biancocelesti. La Falchi è sempre stata una grande sostenitrice della Lazio promettendo di mettersi a nudo ad ogni vittoria. Questa volta lo fa in grande stile sfoderando il Senza veli e commentando: “Falchi“ e aquile son tornate! Ricordate il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 22 ottobre 2020)festeggia lain Champions League contro il Borussia Dortmund con uno scatto super sexy in. Ril’animo da tifosa dell’attrice che davanti alla grande prestazionesquadra di Simone Inzaghi (ha vinto 3 a 1) si spoglia e resta con il seno al vento sul letto tra sciarpa e calzoncini biancocelesti. Laè sempre stata una grande sostenitricepromettendo di mettersi a nudo ad ogni. Questa volta lo fa in grande stile sfoderando ile commentando: ““ e aquile sonte! Ricordate il ...

