Anna Dente, la chef ricoverata in gravi condizioni. Protagonista anche in tv (Di giovedì 22 ottobre 2020) La chef Anna Dente è ricoverata in gravi condizioni all'Ini di Grottaferrata, per un male molto grave. Lo afferma il quotidiano Il Messaggero , secondo cui la chef 77enne celebre per il suo ristorante ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lainall'Ini di Grottaferrata, per un male molto grave. Lo afferma il quotidiano Il Messaggero , secondo cui la77enne celebre per il suo ristorante ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #anna dente, ricoverata in gravi condizioni la maestra di cucina di #san cesareo nota anche in tv - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: #anna dente, ricoverata in gravi condizioni la maestra di cucina di #san cesareo nota anche in tv - ilmessaggeroit : #anna dente, ricoverata in gravi condizioni la maestra di cucina di #san cesareo nota anche in tv -