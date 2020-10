Andrea, padre gay, chiese aiuto al Papa per i suoi tre figli e Francesco gli rispose: 'Andrà tutto bene' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Era il 2015 quando Andrea Rubera , romano, sposato con Dario De Gregorio e padre di tre figli nati con maternità surrogata in Canada, ricevette da Papa Francesco una telefonata di incoraggiamento. 'Mi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 ottobre 2020) Era il 2015 quandoRubera , romano, sposato con Dario De Gregorio edi trenati con maternità surrogata in Canada, ricevette dauna telefonata di incoraggiamento. 'Mi ...

Andrea, padre gay, chiese aiuto al Papa per i suoi tre figli e Francesco gli rispose: "Andrà tutto bene"

Era il 2015 quando Andrea Rubera, romano, sposato con Dario De Gregorio e padre di tre figli nati con maternità surrogata in Canada, ricevette da Papa Francesco una telefonata di incoraggiamento. "Mi ...

