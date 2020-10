Andrea Bocelli e la foto senza mascherina con i fan: è polemica (Di giovedì 22 ottobre 2020) Andrea Bocelli arriva nella splendida Porto Venere con il suo yatcht. Scende e, come è ovvio, si scatta qualche foto con i fan. foto che poi compaiono sui social, e che mostrano lui, Bocelli, senza mascherina. “Mi sento umiliato e offeso come cittadino per i divieti di uscire di casa”, aveva detto Bocelli nella prima e durissima fase della pandemia di covid-19 e aveva aggiunto di “non conoscere nessuno finito in terapia intensiva”, salvo poi ritrattare e scusarsi. Ora arrivano le foto, anzi i selfie, con lui e i fan senza mascherine e con distanziamento insufficiente. E, come riporta il Secolo XIX, scoppia immediata la polemica. L'articolo Andrea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020)arriva nella splendida Porto Venere con il suo yatcht. Scende e, come è ovvio, si scatta qualchecon i fan.che poi compaiono sui social, e che mostrano lui,. “Mi sento umiliato e offeso come cittadino per i divieti di uscire di casa”, aveva dettonella prima e durissima fase della pandemia di covid-19 e aveva aggiunto di “non conoscere nessuno finito in terapia intensiva”, salvo poi ritrattare e scusarsi. Ora arrivano le, anzi i selfie, con lui e i fanmascherine e con distanziamento insufficiente. E, come riporta il Secolo XIX, scoppia immediata la. L'articolo...

