Anche la Calabria verso il coprifuoco notturno e la didattica a distanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Anche la Regione Calabria potrebbe decidere ulteriori misure straordinarie per fronteggiare la seconda ondata di Covid-19. Secondo quanto riporta l’Agi, il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, subentrato alla presidente Jole Santelli prematuramente scomparsa, già nelle prossime ore potrebbe firmare un’ordinanza che impone il “coprifuoco” dalle 24 alle 5 del mattino e la didattica a distanza nelle scuole medie e superiori. La didattica potrebbe restare in presenza nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie. L’ordinanza Spirlì prevedrebbe Anche limiti alle visite nelle Rsa e negli ospedali e avrebbe una durata di due settimane. Si fa sapere che la nuova ordinanza ... Leggi su blogo (Di giovedì 22 ottobre 2020)la Regionepotrebbe decidere ulteriori misure straordinarie per fronteggiare la seconda ondata di Covid-19. Secondo quanto riporta l’Agi, il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, subentrato alla presidente Jole Santelli prematuramente scomparsa, già nelle prossime ore potrebbe firmare un’ordinanza che impone il “” dalle 24 alle 5 del mattino e lanelle scuole medie e superiori. Lapotrebbe restare in presenza nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie. L’ordinanza Spirlì prevedrebbelimiti alle visite nelle Rsa e negli ospedali e avrebbe una durata di due settimane. Si fa sapere che la nuova ordinanza ...

Agenzia_Ansa : La mappa delle chiusure nelle Regioni, anche la #Calabria verso il #coprifuoco #ANSA #covid #coronavirus - Fontana3Lorenzo : Immagini che lasciano senza parole! Poliziotti travolti da immigrati che fuggono da un centro di accoglienza in Cal… - Giorgiolaporta : Non c’è #satira possibile su una donna di 52 anni morta di cancro. Segnalate anche voi questo tweet su… - eleitaliana : RT @Agenzia_Italia: Anche la Calabria verso il coprifuoco - pinnivski : Da Lunedì coprifuoco anche in Calabria e scuole chiuse per 15 giorni. -