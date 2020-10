Amazon blocca i prodotti in plastica monouso in Europa

Leggi su wired

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Dal 21 dicembrela vendita diino realizzati conoxo-degradabile nei paesi dell’Unione europea in cui opera. La messa al bando si applica quindi a Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Olanda e sarà estesa anche alla Turchia. Con questa decisioneimpedirà il commercio di articoli come cotton fioc, posate, piatti, cannucce, bastoncini per palloncini, così come piatti e bicchieri in polistirolo espanso. E la restrizione riguarderà venditori e fornitori. L’azienda interviene così sul suo business per allinearsi alle leggi comunitarie e alle decisioni prese l’anno scorso dal Parlamento europeo, che prevedono il divieto entro il ...