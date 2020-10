“AmaSanremo” | il sannita Gavio in corsa per un posto al festival della canzone italiana

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Saranno cinque gli appuntamenti di “AmaSanremo” in diretta su Rai1 e Radio2 alle 22:45, da giovedì 29 ottobre a giovedì 26 novembre, e lo diciamo subito, in una delle cinque puntate ci sarà Gianfrancesco Cataldo, in arte ““, cantautore di San Giorgio del Sannio., conosciutissimo sul territorio, è stato selezionato, con altre 19 persone, per questo percorso a tappe dell’edizione 2020 del contest di Rai1 che porterà solo 10 di loro, nella finale del 17 dicembre, ad aggiudicarsi i 6 posti in palio per la sezione Nuove Proposte del2021 e a loro si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo. Gianfranesco è l’unico rappresentate, oltre che per il ...