Altro museo vandalizzato in Germania: danneggiate 50 opere, mistero su autori e motivazioni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Solo ieri si è saputo dello sfregio a 60 opere in tre musei di Berlino (gli eventi risalgono al 3 ottobre scorso) e oggi arrivano altre notizie simili dalla Germania. Al Wewelsburg District Museum, nel land del Nord Reno Westfalia, sarebbero state vandalizzate una cinquantina di opere. Gli atti di vandalismo, che sarebbero stati commessi da un’unica persona, sono stati scoperti dagli impiegati il 12 luglio scorso, ma se ne è avuta notizia solo oggi. Gli oggetti danneggiati al Wewelsburg District Museum sono stati restaurati, ha detto alla Dpa il vice direttore Markus Moors, che ha ammesso somiglianze negli atti vandalici commessi nelle strutture situate sull’isola dei musei della capitale tedesca. Restano al momento ignoti autori e motivazioni dei gesti, anche se alcuni ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Solo ieri si è saputo dello sfregio a 60in tre musei di Berlino (gli eventi risalgono al 3 ottobre scorso) e oggi arrivano altre notizie simili dalla. Al Wewelsburg District Museum, nel land del Nord Reno Westfalia, sarebbero state vandalizzate una cinquantina di. Gli atti di vandalismo, che sarebbero stati commessi da un’unica persona, sono stati scoperti dagli impiegati il 12 luglio scorso, ma se ne è avuta notizia solo oggi. Gli oggetti danneggiati al Wewelsburg District Museum sono stati restaurati, ha detto alla Dpa il vice direttore Markus Moors, che ha ammesso somiglianze negli atti vandalici commessi nelle strutture situate sull’isola dei musei della capitale tedesca. Restano al momento ignotidei gesti, anche se alcuni ...

ffedepi : Prima notizia arrivata appena entrata al museo: forse da lunedì siamo in lockdown e io onestamente un altro isolamento non lo reggo - lorenzolume : @L_Triggiani @art_for_free @claviggi @PaoloFM @sfnnicita @Museo_MAXXI @romewise @f_girasole @caputmundiHeidi… - blacklions24 : @acmilan è possibile cedere l’ingresso omaggio al Museo ad un altro titolare di Cuore Rossonero? - Museo_MAXXI : Tre incontri, un progetto di cultura esperienziale, per mettere al centro l’azione del riavvicinarsi attraverso il… - B_Gianky : Fatemi pensare... Ci son soffitte piene di opere che nessuno ha mai pensato di andare? Si pensa che tirando fuori e… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro museo Cose da fare a Napoli per il Weekend dal 23 al 25 ottobre 2020 Napoli da Vivere Quando gli influencer vanno al museo

Oggi regna, quasi, la calma. Nel 2019, il terzo museo più visitato del mondo sono stati i Musei Vaticani, con circa 7 milioni di visitatori. Il blocco dei voli, dei treni, dei viaggi, ha azzerato ...

Quale alimento è presente in due stele di epoca romana del museo di Bologna?

Al Museo archeologico di Bologna è possibile osservare, così come sapranno molto bene tutti coloro che abitano nei dintorni, due stele di epoca romana che testimoniano la produzione di un alimento che ...

Oggi regna, quasi, la calma. Nel 2019, il terzo museo più visitato del mondo sono stati i Musei Vaticani, con circa 7 milioni di visitatori. Il blocco dei voli, dei treni, dei viaggi, ha azzerato ...Al Museo archeologico di Bologna è possibile osservare, così come sapranno molto bene tutti coloro che abitano nei dintorni, due stele di epoca romana che testimoniano la produzione di un alimento che ...