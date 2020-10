Alluvione Piemonte, a Limonetto auto estratte da cumuli di detriti: sepolte sotto metri di fango e roccia [FOTO] (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’Alluvione del 2-3 ottobre scorso ha letteralmente devastato il Piemonte. Particolarmente colpita la provincia di Cuneo: terribili le immagini che 3 settimane fa arrivavano da Limone Piemonte, tra le località più danneggiate. I danni sono enormi e si lavora ancora per tentare di ripristinare strade, tunnel, infrastrutture, abitazioni e corsi d’acqua. La squadra GOS (gruppo operativo speciale) del comando di Torino prosegue le attività post-Alluvione in supporto ai colleghi di Cuneo. Le immagini che giungono da Limonetto, frazione di Limone Piemonte, danno l’idea della distruzione che ha colpito l’area. Alcune automobili con alimentazione a GPL sono state sepolte da una colata di ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’del 2-3 ottobre scorso ha letteralmente devastato il. Particolarmente colpita la provincia di Cuneo: terribili le immagini che 3 settimane fa arrivavano da Limone, tra le località più danneggiate. I danni sono enormi e si lavora ancora per tentare di ripristinare strade, tunnel, infrastrutture, abitazioni e corsi d’acqua. La squadra GOS (gruppo operativo speciale) del comando di Torino prosegue le attività post-in supporto ai colleghi di Cuneo. Le immagini che giungono da, frazione di Limone, danno l’idea della distruzione che ha colpito l’area. Alcunemobili con alimentazione a GPL sono stateda una colata di ...

emergenzavvf : A 20 anni dal tragico incidente ricordiamo oggi Bartolomeo Califano, il nostro collega che morì a Castellamonte (TO… - CryAntonino : Alluvione, buone notizie per la Croce Rossa di Limone Piemonte: dalla CRI nazionale due nuovi fuoristrada - emergency_live : #Alluvione, buone notizie per la Croce Rossa di Limone Piemonte: dalla CRI nazionale due nuovi fuoristrada… - emergenza24int : RT @emergenzavvf: Sepolte da 4 metri di fango e detriti. Prosegue a Limone Piemonte (CN) il lavoro dei #vigilidelfuoco per il recupero di a… - simonamarchett6 : RT @TgrPiemonte: Si continua a spalare nelle zone dell'alluvione del 2-3 ottobre in Piemonte. Il capo della Protezione civile Angelo Borrel… -