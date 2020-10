Allerta Meteo Milano: da domani criticità gialla per rischio idrogeologico (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l’avviso di criticità gialla (moderata) per rischio idrogeologico sul bacino di Milano. Un’area umida di bassa pressione interesserà la città fin dalle prime ore di venerdì 23 ottobre e proseguirà per tutta la giornata. Lo fa sapere una nota del Comune di Milano, che ha già Allertato il Centro operativo comunale (Coc) che verrà attivato in caso di necessità per monitorare la situazione e organizzare eventuali interventi.L'articolo Allerta Meteo Milano: da domani criticità gialla per rischio idrogeologico ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l’avviso di criticità(moderata) persul bacino di. Un’area umida di bassa pressione interesserà la città fin dalle prime ore di venerdì 23 ottobre e proseguirà per tutta la giornata. Lo fa sapere una nota del Comune di, che ha giàto il Centro operativo comunale (Coc) che verrà attivato in caso di necessità per monitorare la situazione e organizzare eventuali interventi.L'articolo: dacriticitàper...

