Allarme nel Lazio | mancano pure i medici per i malati Covid

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Alla Regione più carente di camici bianchi è stato dato solo un “ricostituente” del 5% di nuoviin questi mesi. E, nonostante la nuova ondata della pandemia, attualmente ilha solo 5 bandi aperti per le nuove assunzioni, con la coperta degli anestesisti-rianimatori sempre più corta. Questo è il referto sugli organicidelsecondo il nuovo Report “Analisi dei modelli organizzativi di risposta al-19” stilato da Altems, l'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università cattolica. I ricercatori hanno infatti confrontato le 6 Regioni più colpite dal coronavirus calcolando “il rapporto tra il numero di anestesisti e rianimatori per posto letto in terapia intensiva prima e dopo ...